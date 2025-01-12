الأحد 12 يناير 2025
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النقل تكشف آخر تطورات مترو الاسكندرية (صور)

مترو الاسكندرية
مترو الاسكندرية
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نشرت وزارة النقل تقريرًا مصورًّأ عن مترو الإسكندرية والموقف التنفيذى له والمقرر له أن يخدم الأهالى من أبوقير إلى محطة مصر بالاسكندرية ويساهم في القضاء على التكدس.

وحددت النقل خمس مميزات للمشروع وهي كما يلى 

1- يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة(6 سطحية -14 علوية)

2. جارى تنفيذ أعمال الخوازيق لأساسات وأعمدة المسار العلوي في المسافة بين محطتي طوسون وفيكتوريا وجاري التجهيز لبدء تركيب الكمرات كما يجري العمل في تنفيذ أساسات المحطات.

3- المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

4- المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

5- يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

6- يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر. 

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التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطاقة الكهربائية النظيفة حركة النقل المتزايدة منظومة النقل الجماعي محافظة الإسكندرية محطة سكة حديد أبو قير

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