فحوصات طبية لأكرم توفيق في الأهلي لتحديد موقفه من مباراة الجونة

الدورى المصري ، يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة للوقوف على مدى جاهزيته لمباراة الجونة المقبلة بالدوري وذلك بعد إصابته خلال عملية الإحماء أمس قبل مباراة ستاد أبيدجان فى دورى أبطال أفريقيا.

كما يعقد خلال الساعات القادمة محمد رمضان المدير الرياضى بالنادي الأهلي جلسة مع أكرم توفيق لاعب الفريق لحسم ملف تجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي حيث يرغب اللاعب فى الحصول على ما يقرب من 25 مليون جنيه سنويا فى ظل امتلاكه عرضا مغريا من الشمال القطري الذى أنهى معه اتفاقه المالي كاملا وينتظر جولة أخيرة حاسمة من المفاوضات مع الأهلي قبل حسم موقفه النهائى.

ويدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إعادة محمد هاني للتشكيل الأساسي للفريق فى مباراة الجونة الأربعاء القادم وذلك بعد الاطمئنان على اللاعب الذى عاد للتواجد أمس فى تشكيلة الفريق بعد مشاركته بديلًا عقب تعافيه من الإصابة فى الرباط الصليبي الخلفي.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم استعدادا لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة فريق الجونة استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

ويمنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد بعد العودة من كوت ديفوار حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان

افتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

2- أورلاندو بايرتس 8 نقاط (4 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (4 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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