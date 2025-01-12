الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

كولر يبدأ دراسة فريق الجونة استعدادًا لمواجهة الدوري

كولر
كولر

الدورى المصري ، يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للاهلي دراسة فريق الجونة استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين الاربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

ويمنح مارسيل كولر المدير الفني للاهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاحد بعد العودة من كوت ديفوار حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الجونة الاربعاء المقبل.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة الجونة الاربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الاهلي الى القاهرة صباح اليوم قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد ابيدجان امس بثلاثية مقابل هدف وحي  في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

الأهلي يفوزعلى إستاد أبيدجان

وافتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

2- أورلاندو بايرتس 8 نقاط (4 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (4 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات)

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كولر الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة

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