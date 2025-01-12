الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

بعثة الأهلي تعود الى القاهرة بعد الفوز على استاد أبيدجان

بعثة الأهلي،فيتو
بعثة الأهلي،فيتو

دوري أبطال أفريقيا، عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على استاد أبيدجان أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان

 

افتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

2- أورلاندو بايرتس 8 نقاط (4 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (4 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات)

 

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الأهلي ستاد أبيدجان اخبار الأهلي

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