الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: يدنا على الزناد

الحرس الثوري
الحرس الثوري

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن قدرات إيران الدفاعية قوية ومستعدة لمواجهة أي تهديد. 

وأضاف في تصريحات نارية: "يدنا على الزناد، والإسرائيليون ليسوا سوى قتلة وليسوا مقاتلين، وهم اليوم أضعف سياسيًّا واقتصاديًّا مقارنة بالعام الماضي".

وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن صواريخ الحوثيين في اليمن تمكنت من استهداف مواقع داخل إسرائيل، رغم تكدس منظومات الدفاع الجوي هناك، ما يعكس عجز تلك المنظومات عن التصدي للتهديدات المتزايدة.

عملية الوعد الصادق

كما لفت إلى أن الشعب الإيراني يدعو لتنفيذ "عملية الوعد الصادق 3"، مؤكدًا أن القيادة الإيرانية لن تسمح بتراجع حماس الشعب نحو تعزيز القوة.

وفيما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا، أوضح القائد أنه بعد خروج إيران من هناك، أقدم الكيان الصهيوني على تدمير البنى التحتية الدفاعية في المنطقة. 

ووصف إسرائيل بأنها "وصمة عار على العالم"، ومعتمدة بشكل كامل على الدعم الأمريكي المباشر.

وأشار إلى فشل الولايات المتحدة وبريطانيا في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر، مشددًا على أن القوى الكبرى غير قادرة على التصدي للتحديات التي تشكلها هذه الجماعة في المنطقة.

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