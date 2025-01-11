بعد رفض الأهلي عودته، وكيل القندوسي يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

كشف نصر يحيى، وكيل أحمد القندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، أن مسئولي النادي الأحمر لم يفتحوا ملف عودته للفريق.

وأضاف يحيى خلال تصريحات تلفزيونية أن "سيراميكا يضع الرتوش النهائية لشراء القندوسي من الأهلي".

تابع: "القندوسي يبحث عن الاستقرار في الفترة الحالية من أجل التركيز وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب".

وعن إمكانية انتقال اللاعب إلى الزمالك ورغبته في ذلك، قال إنه يركز في الفترة الحالية مع سيراميكا ونتحرك خطوة بخطوة والمسئولون في سيراميكا أكدوا أن همهم في المقام الأول مصلحة اللاعب".

وأكمل: "سمعنا كلام تردد عن عودة القندوسي للأهلي لكن النادي الأحمر لم يفتح ملف عودته بشكل رسمي من أي طرف".

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