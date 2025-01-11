ذكرت وسائل إعلامية ليبية اليوم السبت، أن المعمرة الليبية وأكبر سكان مدينة زوارة سنا الحاجة تلعيز ساسي، توفيت عن عمر ناهز الـ 114 عاما، مخلفة وراءها إرثا من الحكمة وقصصا حية عن تاريخ ليبيا .

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما



ونشر سليم رامي الغردق أحد أفراد عائلتها خبر وفاتها على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "عمتي في ذمة الله تلعيز ساسي الغردق.. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة يا أرحم الرحمين".

ولدت الحاجة تلعيز في عام 1911 خلال حقبة الاحتلال الإيطالي لليبيا، وعاصرت أهم المحطات التاريخية للبلاد بدءا من الكفاح ضد الاستعمار، مرورا بإعلان الاستقلال عام 1951، والتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في العقود التالية.

كما عاصرت الحرب العالمية الثانية، وعاشت مراحل الحكم الملكي، وثورة الفاتح، وأحداث 2011، ما جعل منها ذاكرة حية لتاريخ البلاد.

وقد كانت شاهدة أيضا على تطور زوارة من قرية ساحلية صغيرة إلى مدينة لها مكانتها الثقافية والاجتماعية.

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