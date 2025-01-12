الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أمير كرارة يقدم الرعب لأول مرة بمسلسل "ظروف غامضة"

أمير كرارة، فيتو
أمير كرارة، فيتو

بدأ الفنان أمير كرارة تصوير أولى مشاهد مسلسل “ظروف غامضة”، والذي يتكون من عشر حلقات فقط، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خارج السباق الرمضاني.

ويخوض أمير من خلال مسلسل “ظروف غامضة”، تجربة أعمال الرعب والعالم الآخر، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول العالم الآخر وعالم الجريمة والقتل والجن.

أبطال مسلسل ظروف غامضة 

 

ويشارك في بطولة مسلسل "ظروف غامضة" بجانب النجم أمير كرارة، كل من الفنان نبيل عيسى، أحمد عبدالحميد، آية سماحة، محمد مولا، وتدور أحداثه في إطار أكشن درامي، حيث يتعرض أمير كرارة لعدد من المطاردات خلال العمل.

 

يشار إلى أن آخر أعمال امير كرارة فيلم "البعبع" بطولة ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

 

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