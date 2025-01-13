بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراض تعليمية وتجارية

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة غرب اسيوط ناصر الجديدة ارض تعليمي بمساحة 806 متر بسعر 3715 جنيهـ وأرض تجاري سكني بمساحة 961 متر بسر 18890 جنيه، وارض تجاري بمساحة 11790 متر بسعر 21175 جنيه، وارض تجاري اداري بمساحة 3305 متر بسعر 19455 جنيه

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض عمراني مختلط بمساحة 42565 مترًا بسعر 1930 جنيهًا، وأرض إداري بمساحة 2846 مترًا بسعر 3055 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 600 متر بسعر 10010 جنيهات، وأرض طبي بمساحة 3575 مترًا بسعر 4570 جنيهًا.

وحددت الوزارة مدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية كالتالي:

- النسبة البنائية: لا تزيد على 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض

- الردود: 5م أمامي – 4م خلفي – 4م جانبي.

- الارتفاع: بدروم + أرضي + 3 أدوار.

- المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

- يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

- مراعاة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة والدفاع المدني وشئون البيئة.

أنظمة سداد الاراضى

وعلى مستوى أنظمة السداد يتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد ( بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق

في زيارة مفاجئة لمدينة العبور الجديدة، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها وموقف تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بالمدينة، وذلك من خلال اجتماعٍ عقده بمقر جهاز المدينة، وجولة ببعض المشروعات، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز.



واطَّلع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، على موقف تنفيذ وتسليم وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالعبور الجديدة والتي تضم ٦٦ عمارة بإجمالي وحدات 1,584 وحدة "عمارات النزهة" بهذا الإعلان، بجانب إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة الذي يبلغ حوالي ٨٨١٠٤ وحدات، منها الوحدات المنتهية ٥٢٠٢٠ وحدة، والجاري تنفيذها ٣٦٠٨٤ وحدة، بجانب استعراض مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 بمدينة العبور الجديدة، والذي يشتمل على 180 عمارة تضم 3924 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".





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