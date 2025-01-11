السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آسر ياسين يكشف عن تحضيرات مسلسله الجديد لرمضان 2025

أسر ياسين
أسر ياسين

كشف النجم آسر ياسين  عن التحضيرات لمسلسل جديد يشارك به في دراما رمضان 2025.

نشر آسر ياسين فيديو له وهو يقرأ العمل، عبر حسابه على "انستجرام، وعلق كاتبا: "فضل ربنا ودعواتكم، بعيش كل لحظة في التفاصيل دي بحب وشغف، دلوقتي بصوّر مسلسل جديد لرمضان، حاجة مختلفة جدًا ومحضّرلكم حاجة تستاهل الانتظار، تشجيعكم هو اللي بيخليني دايمًا أقدم أفضل ما عندي. مستني رأيكم قريب! رمضان 2025… استعدوا".

 

يذكر أن آسر ياسين ياسين يشارك في مسلسل "الحب كله"، اسم مؤقت بجانب مي عزالدين في أول تعاون بينهما، كما تعاقد رسميًا على بطولة المسلسل كل من دياب، والفنان أشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل 

 

بالتزامن مع بدء تصويره، وهو مكون من 15 حلقة ومن إخراج تامر محسن.

 

مسلسل "الحب كله" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العملة، ويجسد النجم آسر ياسين خلال العمل شخصية رجل أعمال كبير ويتورط في العديد من عمليات غسل الأموال وتجارة العملة وتنشأ بينه وبين مي عزالدين علاقة حب تنتهي بالزواج في تطور مشوق الأحداث.

 

وكان آسر ياسين شارك في رمضان 2024 بمسلسل من 15 حلقة أيضا، وهو "بدون سابق إنذار"، وشاركه البطولة عائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة، ومن إخراج هاني خليفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد خالد صالح أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي تجارة العملة رمضان 2024 رمضان 2025 نستجرام مي عزالدين مسلسل الحب كله دراما رمضان 2025 دراما رمضان خالد صالح نهال عنبر مسلسل جديد

مواد متعلقة

أبطال فيلم "6 أيام" ونجوم الأغاني الشعبية بالمحافظات في ضيافة "صاحبة السعادة"

في عيد ميلاده، حكاية رفض الراحل مصطفى درويش فيلم الملحد
ads

الأكثر قراءة

بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

مانشستر سيتي يضرب سالفورد 8-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

الجيش الملكي يصعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الرجاء 1-1 (فيديو)

منوعات

المزيد

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «بادون»، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة الأحزاب (فيديو)

أسماء سورة سبأ وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

المزيد
الجريدة الرسمية