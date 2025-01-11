آسر ياسين يكشف عن تحضيرات مسلسله الجديد لرمضان 2025

كشف النجم آسر ياسين عن التحضيرات لمسلسل جديد يشارك به في دراما رمضان 2025.

نشر آسر ياسين فيديو له وهو يقرأ العمل، عبر حسابه على "انستجرام، وعلق كاتبا: "فضل ربنا ودعواتكم، بعيش كل لحظة في التفاصيل دي بحب وشغف، دلوقتي بصوّر مسلسل جديد لرمضان، حاجة مختلفة جدًا ومحضّرلكم حاجة تستاهل الانتظار، تشجيعكم هو اللي بيخليني دايمًا أقدم أفضل ما عندي. مستني رأيكم قريب! رمضان 2025… استعدوا".

يذكر أن آسر ياسين ياسين يشارك في مسلسل "الحب كله"، اسم مؤقت بجانب مي عزالدين في أول تعاون بينهما، كما تعاقد رسميًا على بطولة المسلسل كل من دياب، والفنان أشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل

بالتزامن مع بدء تصويره، وهو مكون من 15 حلقة ومن إخراج تامر محسن.

مسلسل "الحب كله" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العملة، ويجسد النجم آسر ياسين خلال العمل شخصية رجل أعمال كبير ويتورط في العديد من عمليات غسل الأموال وتجارة العملة وتنشأ بينه وبين مي عزالدين علاقة حب تنتهي بالزواج في تطور مشوق الأحداث.

وكان آسر ياسين شارك في رمضان 2024 بمسلسل من 15 حلقة أيضا، وهو "بدون سابق إنذار"، وشاركه البطولة عائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة، ومن إخراج هاني خليفة.

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