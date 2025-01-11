أبطال فيلم "6 أيام" ونجوم الأغاني الشعبية بالمحافظات في ضيافة "صاحبة السعادة"

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" يوم غد الأحد 12 يناير نجوم فيلم "6 أيام" أحمد مالك وأيه سماحة وكريم شعبان في حديث خاص هو العمل وكواليسه.

وفي حلقة يوم الإثنين 13 يناير من "صاحبة السعادة"، يستضيف البرنامج نجوم الأغاني الشعبية بالمحافظات، وهم عبدالرحمن بلالة من القاهرة وحساني القوصي من قنا ومحمد البنجاوي من سوهاج وكذلك أمين صالح من العريش.

برنامج صاحبة السعادة

يذاع "صاحبة السعادة" يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

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