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رياضة

اتحاد جدة يخطف تعادلا مثيرا من الفيحاء بالدوري السعودي (فيديو)

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

خطف  فريق  اتحاد جدة، تعادلا صعبا من الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت  ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري  السعودي.

وأحرز هدف الفيحاء ساكالا في الدقيقة 3+90.

 وتعادل اتحاد جدة سريعا في الدقيقة 90+5 عن طريق فواز الصقور.

 

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء 

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عوض الناشري، فابينيو، عبد العزيز البيشي، حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

ويسعى اتحاد جدة لمواصلة سلسلة انتصاراته، بهدف الحفاظ على صدارة الدوري، وتوسيع الفارق مع الهلال الوصيف.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني  جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء الترتيب بالمركز السابع عشر برصيد 9 نقاط فقط.

وتعاني كتيبة لوران بلان من عدة غيابات، أبرزها موسى ديابي بسبب عدم جاهزيته، بالإضافة إلى إصابة كل من صالح الشهري وعبد الإله العمري.

كما يغيب الفرنسي نجولو كانتي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الهلال في "كلاسيكو" كأس الملك، حيث سيحل محله اللاعب عوض الناشري.

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