السبت 14 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

لأول مرة، أمير كرارة يعلن غيابه عن سباق رمضان 2025 لهذا السبب

أمير كرارة
أمير كرارة

أعلن الفنان أمير كرارة عدم خوضه سباق رمضان 2025 وذلك بعد مشاركة استمرت لما يقرب من 14 عامًا، وذلك بسبب انشغاله في تصوير عملين دفعة واحدة، منهما مسلسل يعرض خارج السباق الرمضاني.


ويواصل أمير كرارة تصوير أحداث فيلمه الجديد “الشاطر” بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي يقضي الفنان أمير كرارة ما يقرب من 10 ساعات يوميًا بسبب المقرر عرضه خلال موسم الصيف القادم.

 فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

 

وأشار كرارة، في تصريحات له على هامش ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إلى أنه لم يتمكن من حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من  “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” بسبب انشغاله بتصوير أحد أعماله الفنية، مما حال دون مشاركته في اللحظات الأولى من الحدث، مؤكدًا أن تكريم الفنانين في المهرجانات الفنية يمنح الفنان شعورًا بالتقدير والنجاح.

وقال:" التكريم أمر تقديري يشعرني بالسعادة، خاصة عندما أرى اهتمامًا كبيرًا بالفن وحالة فنية مميزة يشارك فيها الجميع".

 

تصوير مسلسل "أعراض انسحاب"

ويواصل الفنان أمير كرارة التحضيرات لمسلسله الجديد بعنوان «أعراض انسحاب»، عبر منصة Watch itالإلكترونية، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إسلام حافظ، ويتضمن 10 حلقات في إطار من التشويق والإثارة.

 

آخر أعمال الفنان أمير كرارة

وكان آخر أعمال الفنان أمير كرارة، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل بيت الرفاعي، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته كل من: سيد رجب، وميرنا جميل، وأحمد رزق، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر.

 

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