السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم قنا يتابع الاستعدادات النهائية لامتحان الشهادة الإعدادية

هاني عنتر وكيل وزارة
هاني عنتر وكيل وزارة التربية, فيتو

ترأس هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اجتماع مديري عموم المديرية  ومديري عموم الإدارت التعليمية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، من أجل مناقشة استعدادات أعمال امتحان الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 18 يناير، وكذلك التأكيد على ضوابط أعمال الامتحانات لصفوف النقل.

تم الاجتماع بحضور وكلاء الإدارات التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية وأعضاء غرفة العمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية.   

 

تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان بقنا


شدد مدير تعليم قنا على أن أعمال الامتحانات تمثل ركيزة أساسية  لبناء الأجيال ولن يسمح بأي إخلال أو تجاوز يؤثر على تحقيق الإنضباط  والإلتزام  داخل اللجان سواء لصفوف النقل أو للشهادة الإعدادية، ونوه على حظر دخول الهاتف المحمول إلى اللجان، وتطبيق الحزم مع الحكمة والهدوء داخل اللجان لمراعاة الحالة النفسية للطلاب الممتحنين، وكذلك حظر دخول أي معلم أو ولي أمر من غير المنوط بهم العمل داخل اللجنة الامتحانية، وتطبيق كل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

 

غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

 

في نفس السياق أعلن وكيل وزارة والتعليم بقنا عدم تلقي غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول " للصفوف الثالث والرابع بالمرحلة الإبتدائية  والأول والثاني للمرحلة الإعدادية والأول والثاني بالمرحلة الثانوية"  التي بدأت اليوم السبت 11 يناير 2025 أي تقارير بمشكلات أو عراقيل عطلت سير أعمال الامتحان من الغرف الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية، لافتًا  أن أجواء الامتحان للصفوف المختلفة جرت في إطار من الالتزام والانضباط،  وسمح لعدد محدود من طلاب المرحلة الثانوية بأداء الامتحان ورقيًا لأسباب فنية  .

أضاف إن غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالوزارة وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة قنا تتابع عن كثب أعمال الامتحانات بالمديرية وتتلقى تقارير دورية من غرفة العمليات المشكلة بالمديرية والتي تضم في عضويتها مديرو العموم للتعليم العام والفني ومديرو المراحل التعليمية، والذين يعملون على تذليل أي معوقات والتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان مرور أعمال الإمتحانات بسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحان الشهادة الاعدادية هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم قنا ديوان عام محافظة قنا قنا محافظة قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مواد متعلقة

محافظ قنا: أنجزنا 99.8% بمنظومة الشكاوى الموحدة خلال العام الماضي

محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمناقشة تشجيع الاستثمار في الغابات الشجرية

تدريب مساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية للأم والطفل بصحة قنا

غلق وتشميع المكاتب السياحية المخالفة لقانون المحال التجارية في قنا
ads

الأكثر قراءة

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

الاتفاق السعودي يقدم عرضا رسميا إلى الزمالك لضم زيزو

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

منوعات

المزيد

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة سبأ وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية