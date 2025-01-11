وكيل تعليم قنا يتابع الاستعدادات النهائية لامتحان الشهادة الإعدادية

ترأس هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اجتماع مديري عموم المديرية ومديري عموم الإدارت التعليمية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، من أجل مناقشة استعدادات أعمال امتحان الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 18 يناير، وكذلك التأكيد على ضوابط أعمال الامتحانات لصفوف النقل.

تم الاجتماع بحضور وكلاء الإدارات التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية وأعضاء غرفة العمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية.

تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان بقنا



شدد مدير تعليم قنا على أن أعمال الامتحانات تمثل ركيزة أساسية لبناء الأجيال ولن يسمح بأي إخلال أو تجاوز يؤثر على تحقيق الإنضباط والإلتزام داخل اللجان سواء لصفوف النقل أو للشهادة الإعدادية، ونوه على حظر دخول الهاتف المحمول إلى اللجان، وتطبيق الحزم مع الحكمة والهدوء داخل اللجان لمراعاة الحالة النفسية للطلاب الممتحنين، وكذلك حظر دخول أي معلم أو ولي أمر من غير المنوط بهم العمل داخل اللجنة الامتحانية، وتطبيق كل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

في نفس السياق أعلن وكيل وزارة والتعليم بقنا عدم تلقي غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول " للصفوف الثالث والرابع بالمرحلة الإبتدائية والأول والثاني للمرحلة الإعدادية والأول والثاني بالمرحلة الثانوية" التي بدأت اليوم السبت 11 يناير 2025 أي تقارير بمشكلات أو عراقيل عطلت سير أعمال الامتحان من الغرف الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية، لافتًا أن أجواء الامتحان للصفوف المختلفة جرت في إطار من الالتزام والانضباط، وسمح لعدد محدود من طلاب المرحلة الثانوية بأداء الامتحان ورقيًا لأسباب فنية .

أضاف إن غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالوزارة وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة قنا تتابع عن كثب أعمال الامتحانات بالمديرية وتتلقى تقارير دورية من غرفة العمليات المشكلة بالمديرية والتي تضم في عضويتها مديرو العموم للتعليم العام والفني ومديرو المراحل التعليمية، والذين يعملون على تذليل أي معوقات والتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان مرور أعمال الإمتحانات بسلام.

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