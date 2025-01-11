السبت 11 يناير 2025
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محافظات

محافظ قنا: أنجزنا 99.8% بمنظومة الشكاوى الموحدة خلال العام الماضي

خالد عبد الحليم،فيتو
خالد عبد الحليم،فيتو

أشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة، بعد تحقيقها مركزًا متميزًا ضمن الأكثر تفاعلًا مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، حيث بلغت نسبة إنجازها 99.89% من المخطط لعام 2024.

جاء ذلك وفقًا للتقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة موقف تلقّي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأوضح حازم محمد، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أن إجمالي عدد الشكاوى التي تعاملت معها المحافظة بلغ 8315 شكوى، منها 6169 شكوى فردية و2138 شكوى جماعية، وتم الرد على 8271 شكوى، محققًا نسبة إنجاز بلغت 99.89٪، بمتوسط زمن للرد قدره 8 أيام، وتنوّعت الشكاوى بين شكاوى مواطنين، وشكاوى خاصة بخدمة المستثمرين، وشركات المرافق، وجهات حكومية، وذوي الاعاقة، والمجتمع المدني.

وأكد أن الإدارة تعمل باستمرار على تحسين كفاءة الاستجابة للشكاوى بما يضمن تحقيق رضا المواطنين ودعم جهود التنمية في المحافظة.

تحسين كفاءة الاستجابة للشكاوى

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، استمرار التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وجميع الجهات المرتبطة بالمنظومة، بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكاواهم، لافتا إلى أهمية العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بما يتناسب مع تطلعاتهم، كما أشاد بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، التي تُتيح استقبال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، وذلك لتيسير وصول المواطنين بشكاواهم بطرق متعددة وسريعة.

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