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رياضة

تعادل سلبي بين الأهلي وإستاد أبيدجان بعد مرور 15 دقيقة

الأهلي وإستاد أبيدجان
الأهلي وإستاد أبيدجان

دوري أبطال إفريقيا، يتعادل النادي الأهلي مع نظيره إستاد أبيدجان بنتيجة 0-0، بعد مرور 11 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام إستاد أبيدجان 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

في خط الوسط: كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

في خط الهجوم: وسام أبوعلى.

 

قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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