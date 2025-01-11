النقل تخطو نحو المستقبل.. الوزارة: توطين صناعة النقل وتطوير السكك الحديدية يوفر العملة الصعبة.. ويفتح فرص العمل أمام الآلاف

توطين صناعة النقل، تسعى وزارة النقل إلى توطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع العديد من الشركات الأجنبية الرائدة في مجال تصنيع وسائل النقل والمواصلات في العالم، وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بوسائل النقل الجماعي في مصر.

توطين صناعة السكك الحديدية في مصر

وتأتي صناعة السكك الحديدية في أولويات وزارة النقل نظرا للتوسع الكبير في استخدام وسائل الجر الكهربي في العديد من المشاريع التي تقوم الوزارة حاليا بإنشائها، سواء في القطار المكهرب السريع أو المونوريل أو القطار الخفيف LRT بالإضافة إلى التوسع في خطوط شبكة مترو الأنفاق والعمل على تحديث خطوط السكة الحديد.

وزير النقل: مصر لن تستورد عربات السكك الحديدية من الخارج مرة أخرى

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد خلال جلسات مؤتمر"حكاية وطن" أن مصر لن تستورد عربات السكك الحديدية من الخارج مرة أخرى مع بداية العام 2024، مشيرًا إلى أن إجمالي أطوال الشبكة الحالية للسكك الحديدية 10 آلاف كيلو متر وتم تطوير وتجديد حوالي 900 كيلو متر، وأن هناك 8 شركات تعمل من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع السكك الحديدية منها مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة كورنيش النيل بمعصرة حلوان ومصنع لقضبان السكك الحديدية بالعين السخنة ومن المفترض أن يغطي المصنع احتياجات السوق المصري المقدرة بـ250 ألف طن سنويًا على أن يرفع الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى نصف مليون طن في السنة لتصدير الفائض من إنتاج المصنع.

مزايا توطين صناعة السكك الحديدية في مصر

توطين صناعة السكك الحديدية في مصر سوف يحقق مجموعة من المزايا أهمها:

- توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع السكك الحديدية.

- توفير العديد من فرص العمل للشباب.

- نقل الخبرات الأجنبية إلى الشركات المحلية.

- تصدير العائد من الإنتاج المحلي إلى الدول الأخرى.

- توفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد متطلبات السكك الحديدية.

- تشجع القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة على الاستثمار في هذا المجال.



دعوة رجال الأعمال للاستثمار في توطين صناعة النقل في مصر

الفريق كامل الوزير وزير النقل قام خلال فعاليات المائدة المستديرة لجلسة مجلس رجال الأعمال دول البريكس بدعوة مجلس رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية والمستثمرين للاستثمار في فرص توطين صناعة عربات السكك الحديدية وعربات بضائع القطار السريع في مصر وصناعة مكوناتها والتصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط وكذا التعاون في مجال توريد وتخزين الحبوب في الموانئ البحرية المصرية وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.

خطة وزارة النقل لتوطين الصناعة في مصر

وتنفذ الوزارة في الوقت الحالي خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث يتم العمل على إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).

توطين صناعة النقل، فيتو

تصنيع قطارات التالجو الاسبانية في مصر

وتعاقدت الوزارة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط إنتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.

خبير نقل: توطين صناعة النقل في مصر سوف يحقق بُعدا اقتصاديا كبيرا

الدكتور حسن مهدي خبير النقل وأستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس أكد لـ فيتو أن توطين صناعة النقل في مصر سوف يحقق بُعدا اقتصاديا كبيرا من خلال توفير العملة الصعبة نتيجة التصنيع المحلي لمستلزمات السكك الحديدية من قضبان وبواجي القطارات بالإضافة إلى العربات القطارات والصناعات التكميلية لها مما يقلل من الاعتماد على الشركات الأجنبية في هذا الإطار.

مهدي: الدولة تعمل على نقل الخبرات الأجنبية في صناعة وسائل النقل

وأشار خبير النقل إلى أن الدولة تعمل على إيجاد شركات مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النقل بما يسهم في نقل الخبرات التكنولوجية والإدارية إلى مصر من أجل توفير منتج بنفس المواصفات العالمية لهذه الشركات، وأن هذه الصناعات تعد من الصناعات المغذية لمشروعات النقل في مصر.

العائد من توطين صناعة النقل في مصر

هناك عائدا كبيرا من توطين صناعة النقل في مصر يتمثل في:

- توفير العملة الصعبة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- توفير فرص عمل للشباب.

- تلبية احتياجات السوق المحلي.

- القضاء على استيراد الوحدات المتحركة من الخارج.

- المساهمة في تطوير الأسطول وسائل النقل الجماعي.

- تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية

- تصدير فائض التصنيع للخارج بما يسهم في توفير العملة الصعبة.

وزير النقل: مصر لن تستورد عربات السكك الحديدية من الخارج مرة أخرى

الفريق كامل الوزير أكد خلال تصريحات صحفية سابقة أن مصر لن تستورد عربات السكك الحديدية من الخارج مرة أخرى مع بداية العام 2024.

وأشار إلى أن إجمالي أطوال الشبكة الحالية للسكك الحديدية 10 آلاف كيلو متر وتم تطوير وتجديد حوالي 900 كيلو متر، وأن هناك 8 شركات تعمل من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لقطاع السكك الحديدية منها مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة كورنيش النيل بمعصرة حلوان ومصنع لقضبان السكك الحديدية بالعين السخنة ومن المفترض أن يغطي المصنع احتياجات السوق المصري المقدرة بـ 250 ألف طن سنويًا على أن يرتفع الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى نصف مليون طن في السنة لتصدير الفائض من إنتاج المصنع.

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