الأحد 12 يناير 2025
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اقتصاد

حساب التوفير الاستثماري 2025، تعرف على أعلى عائد في البنك الأهلي

حسابات التوفير، فيتو
حسابات التوفير، فيتو

حساب التوفير الاستثماري 2025، انتشرت العديد من عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حول أفضل حساب التوفير الاستثماري 2025، للحصول من خلاله على عائد مرتفع.

حساب التوفير الاستثماري 2025

ويتميز حساب التوفير، بأنه من أفضل الحلول المصرفية التي تتناسب مع المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم، حيث يأتي عبارة عن حساب بنكى طويل الأجل ويتم احتساب فائدة بنكية على النقود المودعة به، وتحتسب الفائدة بداية الشهر التالى لإيداع النقود.

حسابات التوفير
حسابات التوفير

ويأتي البنك الأهلي المصري، من أبرز البنوك التي تقدم حساب التوفير الاستثماري 2025، ويتم هذا الأمر وفقا لعدة شروط مهمة، ويأتي من أبرزها أن يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 3000 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد هو 3001 جنيه.

العائد الشهرى على حسابات التوفير

وتصل نسبة العائد الشهرى على حسابات التوفير فى البنك الأهلى المصرى إلى 12.30%والربع سنوي 12.35% والنصف سنوي 12.40% والسنوى 12.50%.

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وتعد الشهادات البنكية أحد أهم طرق الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار وبدون نسبة مخاطر مما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.

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