الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

لهذه الحالات، قيمة الغرامات على حسابات التوفير في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الحالة التي يسمح فيها بتطبيق غرامة على حسابات التوفير في الفروع.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ومنها إرسال الأموال وتحويلها واستلامها عبر فروع البنك المتنوعة.

ومن جانب آخر حدد بنك مصر أنه يتم فرض غرامة في حالة أن الرصيد أقل من 1500 جم في حساب التوفير للعملاء.

وجاء ذلك توضيحا على أسئلة عملاء البنك حول الحد الأدنى الواجب تواجده في حساب التوفير لعدم فرض أي غرامات عليهم.

 

تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية في المعاملات الإسلامية، ومنها حساب توفير المنجز.

ويحرص بنك مصر على تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه، بما يتناسب مع توجهات وأفكار هؤلاء العملاء. 

 

تفاصيل حساب توفير المنجز 

وتستعرض “فيتو” خلال السطور القادمة تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر.

 

 حساب توفير المنجز

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على معدل عائد تنافسى للعميل على أمواله مع إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية، وذلك وفقا للضوابط الشرعية الإسلامية.

يتم فتح الحساب مجانًا، وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، مع إعفائك من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجانًا مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

 

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائيًا.

ويطور بنك مصر باستمرار في الخدمات التي يقدمها للعملاء وبما يتناسب مع جميع الفئات العمرية ورغباتهم كما يتم زيادة الاعتماد علي التطور التكنولوجي عبر الموبايل البنكي والانترنت البنكي دعما لفكرة الشمول المالي وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي في ذلك الشأن.

 

 

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