السبت 11 يناير 2025
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انهيار منزل في البلينا بسوهاج وتصدع 3 أخرى دون خسائر في الأرواح

انهيار منزل، فيتو
انهيار منزل، فيتو

شهدت مدينة البلينا بسوهاج  انهيار منزل مكون من طابقين، وتصدع 3 منازل مبنية بالطوب والطين دون خسائر فى الأرواح  أو إصابات، وجار عرض المنازل المذكورة علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة سوهاج.

 

انهيار منزل وتصدع 3 منازل آخرين فى البلينا بسوهاج 

كانت محافظة سوهاج تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا تفيد بانهيارعقار ملك رفعت سيد عبد الله علي وشقيقه محمد سيد عبد الله مكون من طابقين بشارع البحر الاعظم  بمدينة البلينا ،وقد تأثر بالانهيار عدد 3 منازل مجاورة مبنية بالطوب والبلوك والطين. 

 

وتصدعت منازل كل من ملك ورثة السيد هاشم دنور بانهيار جزء من منزل مبنى طابقين بالخرسانة المسلحة، ومنزل عادل مصطفي عبد الرحيم انهيار جزء منه مبنى دورين مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بعروق وألواح خشبية ، وتصدع منزل آخر ملك رمضان السيد مشالي انهيار جزء منه مبنى دور أرضى بالطوب والطين مسقوف بألواح خشبية ولا توجد خسائر بالأرواح  أو إصابات 


تم إخطار التضامن الاجتماعي بالبلينا وسوف يتم عرض المنازل المذكورة علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة البلينا ومحافظة سوهاج وسنوافيكم بالتفاصيل …

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