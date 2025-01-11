إصابة 4 طلاب ثانوي في مشاجرة بعد الانتهاء من الامتحانات بسوهاج

أصيب 4 طلاب بجروح متفرقة بالجسم فى مشاجرة بينهم بمدرسة الشهيد حجازى الثانوية بمركز البَلينا بسوهاج وتم نقلهم لمستشفى برديس بالبلينا المركزى.

وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج تلقت بلاغا من غرفة العمليات بالإدارة التعليمية بالبلينا تفيد بوقوع مشاجرة بين بعض الطلاب بمدرسة الشهيد حجازي الثانوية بالبلينا بشارع التحرير أمام المدرسة بعد الانتهاء من الامتحان فى اول يوم لهم بالامتحانات.

ونتج عن المشاجرة إصابة كل من: أحمد جمال عبد العال ١٥ سنة، من ناحية برخيل مصابا كدم بالجبهة والساق اليسرى وسحجة بالأنف وجلال محمد الذهبى ١٥ سنة من ناحية بنى حميل مصابا كدمة بالساق اليسرى وسحجات بالشفة العلوية وإسلام حاتم صديق ١٦ سنة من ناحية بنى حميل مصابا بكدمه بالرأس وريان صفوت ريان ١٥ سنة من ناحية بنى حميل الإصابة كدمة بالصدر مع سحجات متفرقة وجميعهم تلقوا العلاج اللازم لهم في مستشفى برديس بالبلينا.

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