السبت 11 يناير 2025
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حوادث

حبس المتهم بقتل زميله بالمعهد التكنولوجي بسبب خلافات سابقة

حبس المتهم بقتل
حبس المتهم بقتل زميله بالمعهد التكنولوجي، فيتو

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس المتهم بقتل زميله بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، ٤ أيام علي ذمة ورود التحريات.

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

وأصدر المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية بيانا صحفيا حول حادث مقتل الشاب “خالد عطية عبد العزيز” 19 عامًا، والذي لقى حتفه على يد زميله داخل حرم المعهد بسبب خلافات بينهما.

ونعى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان الطالب خالد عطية عبد العزيز الذى وافته المنية بعد إجراء عملية جراحية إثر إصابته خلال مشاجرة مع زميل له.

وأكدت إدارة المعهد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه لمحاسبة المتسبب في هذا الحادث الأليم.

وتقدم مجلس إدارة المعهد وجميع منتسبيه بخالص التعازي لأسرة الطالب الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

حق خالد لازم يرجع، تفاصيل مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجي بالشرقية

ودشن العشرات على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق خالد لازم يرجع”؛ تضامنًا مع الشاب “خالد.ع.ع” 19 عامًا والذي لقي حتفه على يد زميله داخل المعهد التكنولوجى في العاشر من رمضان محافظة الشرقية بسبب خلافات بينهما.

تفاصيل قتل طالب علي يد زميله بالعاشر من رمضان

البداية كانت عندما انتهى شاب يدعى “خالد” ويبلغ من العمر 19 عامًا، من امتحان إحدى المواد بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، وتوجه إلى الخروج من المعهد، وكان طالب آخر يدعى "أحمد" ويبلغ من العمر 20 عاما، في انتظاره ليفتعل معه مشاجرة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكان المتهم يعد سلاحه الأبيض، ليتوجه مباشرة إلى المجني عليه فور مشاهدته وينهي حياته، بعد مشاجرة نشبت بينهما داخل المعهد.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الغندور التخصصي بالعاشر من رمضان بوصول "خالد م" 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان مقيم بالعاشر من رمضان.

وتبين إصابة المجني عليه بجرح نافذ بالرئة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له وإجراء عملية جراحية، لكنه توفي بعدها متأثرًا بإصابته.

وأوضحت التحريات الأولية، أن مرتكب الواقعة زميل المجني عليه  20 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، وطعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

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الاجراءات القانونية المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان المعهد التكنولوجي بالشرقية كباريه بالهرم

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