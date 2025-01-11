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رياضة

فرانكفورت يتقدم على سانت باولي بهدف مرموش في الشوط الأول من الدوري الألماني

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة سانت باولي ضد آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب ميلرنتور، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل عمر مرموش هدف فرانكفورت في شباك سانت باولي في الدقيقة 33.

 

تشكيل سانت باولي ضد فرانكفورت 

نيكولا فاسيلج، ديفيد نيميث، هاوكي واهل، مانوليس ساليكاس، فيليب تريو، كارل بوخالفة، جاكسون إيرفين، إيريك سميث، دافيد سيناني، مورجان جويلفاوجي، أولادابو أفولايان.

 

تشكيل فرانكفورت أمام سانت باولي 

كيفن تراب، راسموس كريستنسن، روبن كوخ، آرثر ثياتي، ننامدي كولينز، ناثانيال براون، هوجو لارسون، إلياس السخيري، ماريو جوتزه، عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

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سانت باولي آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني فرانكفورت البوندسليجا

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