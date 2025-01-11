حنين تطرح أغنيتها الجديدة "معرفتش قيمتك" على المنصات الرقمية

أغاني 2025، طرحت المطربة الشابة حنين، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنية جديدة بعنوان "معرفتش قيمتك".

وتحمل الأغنية الطابع الرومانسى، الدرامى، وتعبر فيه عن الشعور بالندم بعد الفراق عن الحبيب، وتلوم قلبها على البعد عنه..

أغنية معرفتش قيمتك



تأتي أغنية "معرفتش قيمتك" من كلمات أحمد جابر، وألحان مؤمن عمارة، وتوزيع موسيقى، مؤمن ياسر، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".



الجدير بالذكر أن الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، استضافت حنين فى حلقة خاصة من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" وتحدثت فيه عن بدايتها الفنية، وأشهر المواقف التى مرت عليها، وفوزها بلقب برنامج «إكس فاكتور»، الذى اعتبرته خطوة مهمة في مسيرتها الفنية وبوابة عبور نحو النجومية، وتكونت لجنة التحكيم البرنامج من الفنان راغب علامة، أنغام، المطرب الكويتي عبد الله الرويشد.

وبعد فوزها في X Factor، قام ممدوح عباس وأيمن عباس بالتوقيع مع حنين لشركتهم الإنتاجية، ليل إنترتينمنت.. إلى جانب هذا، تشهد حنين حاليًا انتعاشة فنية مميزة حيث شاركت فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32 التى أقيمت فى أكتوبر الماضى، ولاقت فى حفلها إعجابا كبيرا من الحضور.



يذكر أن أغنية "معرفتش قيمتك" هى رابع أغنية تطرحها حنين بعد أغنية "دندنه" من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى محمد مجدى، وأغنية. "المستشفى" من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى محمد مجدى، وأغنية "أعظم إنجازاتى" من كلمات عليم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وطرحتها فى سبتمبر الماضى، وحققت هذه الأغنية نجاحا كبيرا على اليوتيوب وتخطت أكثر من 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب حتى الأن، بالإضافة إلى انتشارها عبر وسائل السوشيال ميديا.. وتقول كلمات أغنيتها الجديدة "معرفتش قيمتك":...



انا كل شوية

بسأل قلبي عليك وعليا

لسه واحشني ومش بإيديا

اعمل ايه وانساك ازاي

ايوه احنا بعدنا

لكن عمرنا ما اتعودنا

وخسرنا كتير لما عاندنا

محدش فينا طلع نساي

اوقات

مبنختارش النهايات

و ده بيخسرنا حاجات

نندم بعديها سنين

فبلاش

نفضل في عذاب متعاش

ما بعدنا ومرتحناش

واحنا الاتنين ساكتين

معرفتش قيمتك

ومفوقتش غير لما خسرتك

ازاي قلبي طاوعني وسيبتك

كنت بفكر بس في ايه

مش سهله القصه

مهما بعيش بفتكرك لسه

انت كمان مدتنيش فرصه

متكلمتش وقتها ليه

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