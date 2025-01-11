مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور)

خرجت مظاهرة في العاصمة البولندية وارسو احتجاجًا على قرار الحكومة السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمشاركة في احتفال الذكرى 80 لتحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.



وتبنت بولندا في وقت سابق قرارًا يتعهد بضمان المشاركة الحرة والآمنة لنتنياهو وكبار ممثلي إسرائيل الذين يختارون حضور احتفال الذكرى 80 لتحرير الجيش الأحمر السوفيتي معسكر الإبادة النازية في أوشفيتز.

وكانت هناك تقارير تشير إلى أن مذكرة الاعتقال قد تمنع نتنياهو من السفر إلى بولندا لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير معسكر الموت أوشفيتز بيركيناو في عام 1945 من قبل القوات السوفيتية في 27 يناير.

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