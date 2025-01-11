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رياضة

كوكا بديلا لأكرم توفيق بعد إصابته خلال عمليات الإحماء استعدادا لاستاد أبيدجان

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، استبدل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أكرم توفيق لاعب الفريق  الذي تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء استعدادا لمباراة إستاد أبيدجان اليوم السبت، المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودخل أحمد كوكا بدلا من أكرم توفيق الذي اشتكى من العضلة الخلفية.

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان 

 

 

تغادر بعثة النادي الأهلي كوت ديفوار مباشرة عقب مباراة استاد أبيدجان حيث تتحرك البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار كوت ديفوار استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة. 

مران الأهلي 

وخاض لاعبو الأهلي مران خفيف في فندق الإقامة قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها مساء اليوم السبت. 

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إستاد أبيدجان اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري  أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان 

تقام المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان. 

 

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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