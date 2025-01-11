رئيس الوزراء يلتقي عددا من خريجي برنامج التدريب من أجل التوظيف

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية اليوم بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، إلى تجربة عدد من خريجي برنامج التدريب من أجل التوظيف وأكاديمية المواهب المصرية، كما التقى بمجموعة من المتدربين في البرامج التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات، بجانب مجموعة أخرى من خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، وخريجي مبادرة أجيال مصر الرقمية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا الجيزة

وفي هذا الإطار، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى بعض النماذج من الشباب من خريجي برنامج التدريب من أجل التوظيف وأكاديمية المواهب المصرية، الذين حصلوا على وظائف في شركات عالمية داخل مصر وخارجها بنظام العمل عن بُعد، وكذلك الذين حققوا مراكز متقدمة في مسابقات دولية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك عدد من المهنيين المستقلين ممن حققوا نجاحات ملموسة في سوق العمل الحر.

كما التقى رئيس الوزراء بمجموعة من المتدربين في البرامج التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات، التي تغطي مختلف التخصصات التكنولوجية مثل: الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأمن المعلومات، وتطوير البرمجيات، والتقنيات السحابية، مع التركيز على ربط التدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.

وأوضح المتدربون أن البرامج التدريبية لا تقتصر فقط على اكتساب المهارات الفنية، بل تمتد إلى تعزيز التفكير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات، مما يؤهلهم للنجاح في مختلف التحديات المهنية، وتم الاستماع إلى نماذج من الشراكات المثمرة التي أقامها المعهد مع مختلف القطاعات، بهدف تصميم برامج تدريبية متخصصة تُلبي احتياجات السوق من المهارات التقنية في مجالات تطوير البرمجيات.

ومن أبرز هذه الأمثلة، شركة بلوكلاود (BlueCloud Technologies) التي تمثل قطاع تطوير البرمجيات للتحول الرقمي والحلول المؤسسية وميكنة خدمات البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) كممثل عن قطاع البنوك، حيث أشار المهندس/ محمود دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكلاود، والأستاذ/ شريف فؤاد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى أهمية البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المعهد لتأهيل كوادر متخصصة، بما يتواكب مع التطورات السريعة في القطاعات التكنولوجية والمصرفية.

مبادرة أجيال مصر الرقمية من مختلف المراحل العمرية

وخلال الجولة؛ تحدثت مجموعة من المتدربين وخريجي مبادرة أجيال مصر الرقمية من مختلف المراحل العمرية حول الاستفادة التي تحققت لديهم نتيجة للتدريب المتكامل الذي تلقونه، الذي يشمل المهارات التقنية والشخصية إلى جانب التطبيق العملي، كما أشادوا بما تلقونه من تطبيق عمليّ للمهارات التي اكتسبوها طوال فترة التدريب، مما أسهم في صقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم؛ وكذلك بالتنوع في التخصصات التكنولوجية المقدمة من خلال المبادرة، التي تستهدف النشء والخريجين؛ بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الخريجين من مختلف المراحل العمرية على مستوى الجمهورية من خلال 4 مبادرات، هي: براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس، ورواد مصر الرقمية، وبُناة مصر الرقمية للخريجين.

وفي هذا السياق، استعرض عدد من خريجي مبادرتي "رواد مصر الرقمية" و"بُناة مصر الرقمية" أهمية التدريب الذي تلقونه في تمكينهم من الالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات العالمية.

كما استعرض مجموعة من خريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تجربتهم التعليمية، التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على مسيرتهم المهنية والتعليمية، حيث أهلتهم لاستكمال تعليمهم في كليات تكنولوجية؛ فمنهم من حصل على فرصة عمل متميزة بإحدى الشركات العالمية في أستراليا، إلى جانب دراسته الجامعية.

وأشارت إحدى الطالبات إلى أن المدرسة توفر بيئة تعليمية محفزة على الابتكار من خلال مناهج معتمدة دوليا وعلى أعلى مستوى في تخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تدريب ميداني لتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

ووجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك أولوية لخريجي هذه المدرسة في الالتحاق بالكليات المتخصصة في هذا المجال.

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