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رياضة

الاهلي يصل ملعب فيليكس هوفويت استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان (فيديو)

حافلة الاهلي،فيتو
حافلة الاهلي،فيتو

دوري أبطال إفريقيا، وصلت حافلة النادي الأهلي، إلى ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لوصول  اللاعبين إلى ملعب المباراة.

 

 

وتغادر بعثة النادي الأهلي كوت ديفوار مباشرة عقب مباراة استاد أبيدجان حيث تتحرك البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار كوت ديفوار استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة. 

تشكيل الأهلي الأقرب أمام ستاد أبيدجان 

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على تشكيل الفريق لمباراة استاد أبيدجان اليوم السبت فى دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب أمام ستاد أبيدجان 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق. 

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية. 

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

مران الأهلي 

وخاض لاعبو الأهلي مران خفيف في فندق الإقامة قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها مساء اليوم السبت. 

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إستاد أبيدجان اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري  أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان. 

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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دوري أبطال أفريقيا عمرو السولية كريم الدبيس مارسيل كولر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ياسر إبراهيم

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