السبت 11 يناير 2025
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إنشاء أول حمام سباحة تعليمي بجامعة سوهاج بتكلفة 8 ملايين جنيه

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن البدء في أعمال الحفر وإنشاء أول حمام سباحة تعليمي نصف أوليمبي على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية طالبات بالمقر القديم، وذلك بتمويل من الموارد الذاتية للجامعة بتكلفة تقدر بـ٨ ملايين جنيه.


وقال الدكتور حسان النعماني إن ذلك يأتي في إطار تطوير وتحديث المنشآت الرياضية بالجامعة ليخدم العملية التعليمية بكلية علوم الرياضة، بالإضافة إلى أنشطة الجامعة وكلياتها المختلفة، وأيضًا خدمة المترددين عليها من أبناء المجتمع السوهاجي، موضحًا انه سيتم إنشاء حمام السباحة بالمواصفات التى تسمح لمختلف الأعمار باستخدامه وإقامة المسابقات الجامعية لرياضة السباحة بأنواعها.


وأوضح الدكتور ممدوح السيد المشرف على المنشآت الرياضية بالجامعة انه سيتم إنشاء حمام سباحة على مساحة ١٠٠٠ متر لتشمل حوض حمام السباحة وملحقاته من غرف خلع ملابس وكافتيريا، ولاند سكيب، ومن المتوقع أن أعمال الحفر والإنشاء سوف تستمر على مدار ستة أشهر.

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