السبت 11 يناير 2025
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جولة مفاجئة لوكيل صحة سوهاج بمستشفى طهطا العام

الدكتور عمرو دويدار
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج خلال الجولة

 قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة مفاجئة، لتفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية بمحافظة سوهاج، وخاصة المستشفيات لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة بها وانتظام الأطقم الطبية.

 

رافقه خلالها الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة والمس هدي جاد مدير إدارة التمريض والدكتور احمد حراز عضو المكتب الفني.

 

وبدأ "دويدار " جولته بمتابعة سير العمل فى قسم الإستقبال والطوارئ وكافة الغرف بالإستقبال، وكذلك الصيدلية الخاصة بالاستقبال وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالاستقبال وذلك للوقوف علي مدي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على قسم الاستقبال على مدار الساعة. 

وكذلك الإطلاع على منظومة العنايات والتنسيق للمرضي من خلالها للإطمئنان علي النظام وخطوات العمل من خلالها وكذلك تفقد العناية المركزة وبحضور الدكتور عادل عبدالحميد مدير العنايات بالمستشفى.

 

و عقد دويدار اجتماعا مصغرا مع إدارة المستشفى، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الهامة التي من سائنها النهوض بالخدمة الصحية داخل المستشفى، وكذلك مراجعة جميع عقود الصيانة المختلفة بالمستشفى وكذلك شدد دويدا على إدارة المستشفى بتذليل كافة العقبات أمام أطباء الإستعانة وتوفير بيئة عمل ملائمة لجميع الكوادر الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية أفضل للمواطنين.

 

وشدد دويدار على تفعيل دور فريق خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمستشفى ليكونوا حلقة الوصل بين المواطن والمسئولين وتذليل جميع العقبات أمام المواطنين لحصولهم على خدمة طبية افضل وحرص دويدار على مناقشة المرضي المتواجدين لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمة وإزالة أي عوائق أمام حصولهم عليها فورًا.

 

وفى ختام الزيارة أكد دويدار على أهمية الاستمرارية فى العطاء والتميز وبذل الجهد من أجل تحسين  وتطوير العمل بالمستشفى بشكل دائم، من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

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