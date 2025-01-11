إغلاق ميناء العريش البحري اليوم لهذا السبب

أغلقت إدارة ميناء العريش البحري، الميناء، اليوم السبت، أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة شدة الرياح واضطراب داخل البحر المتوسط.

إغلاق ميناء العريش البحري

وكانت شهدت محافظة شمال سيناء سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة على كافة الأنحاء، وسط استعدادات المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود يسود طقس معتدل على أغلب الانحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباك على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى

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