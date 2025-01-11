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أخبار مصر

مع إله الحرب وألمع نجم، اقتران ثلاثي للقمر 13 يناير

القمر،فيتو
القمر،فيتو

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن اقتران ثلاثى للقمر يوم 13 من شهر يناير الجاري، حيث يتراءى القمر فى الأفق الشرقي بعد غروب الشمس مباشرة،  مقترنا مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر، وإله الحرب في الأساطير الرومانية) والنجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم) في اقتران ثلاثي رائع  في برج الجوزاء (التوأم) حيث نراهم بالقرب من بعضهما البعض في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد صباح اليوم التالي في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس..

 

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ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في 14 يناير حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل، إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%  وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 13 إلى 16 يناير.

 اقتران ثلاثى للقمر يوم 13

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج البيوت، كما يُعرف أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد (الكريسماس)

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة 
 

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أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية قرص القمر النجم بولوكس المريخ

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