وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، جوزيف موم مجاك وزير التجارة والصناعة الجديد بجنوب السودان، وسفير جنوب السودان السابق بمصر، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في مصر.

تهنئة وزير جنوب السودان

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للوزير الجنوب سوداني على توليه منصبه الجديد، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، منوها بأن مصر كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام ٢٠١١.

وأكد أن مصر طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات من أهمها الري والموارد المائية والكهرباء فى إطار تحقيق المصالح المشتركة.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الأمن المائي المصري، مشددًا على رفض مصر للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ومؤكدًا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.

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