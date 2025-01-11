السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومي للبحوث تخدم 1980 مريضًا بقرية الرهاوي

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

صرّح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومي للبحوث تخدم 1980 مريضًا بقرية الرهاوي

وفي هذا السياق، وجه الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، قافلة طبية إلى قرية الرهاوي التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، تحت إشراف الدكتورة/ نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز.

ضمت القافلة فريقًا من أطباء المركز المتخصصين في مجالات الأمراض الباطنية، الجلدية، طب الأطفال، النساء والتوليد، أمراض القلب، الرمد، أمراض العضلات، المخ والأعصاب، وطب الفم والأسنان، إلى جانب العيادات المتنقلة المجهزة التابعة للمركز القومي للبحوث، والتي شملت خدمات الفحص الطبي مثل رسم القلب، أمراض النساء والتوليد، وعيادة طب الفم والأسنان.

خلال القافلة، تم فحص وتشخيص المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا عبر صيادلة المركز القومي للبحوث، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه القافلة الطبية المتميزة 1980 مريضًا، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي المركز القومي للبحوث الامراض الباطنية الرعاية الصحية القومي للبحوث

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعي لـ التعليم العالي، افتتاح مشروعات جديدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة

حالات ترفض فيها شركات الطيران حمل حيوانات اليفة على الطائرة

المجلس الأعلى للجامعات يستقبل رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا

الأعلى للجامعات يوقع عقد مدققي الطاقة في الجامعات المصرية

أخبار مصر اليوم، الأزهر يفضح مخطط نتنياهو، 16 رسالة هامة من السيسي للمصريين، والأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة

معهد تيودور بلهارس يوقع بروتوكول تعاون مع معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

5 محاور رئيسية للنهوض بقطاع الطيران المدني منها المشاركة مع القطاع الخاص

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

جروس: هجوم الزمالك يعاني وهذا اللاعب موهوب

وزير الخارجية يكشف تفاصيل اجتماع مصر وإريتريا والصومال في القاهرة (صور)

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

أسعار عمرة رمضان 2025

حرائق لوس أنجلوس، أجهزة الإطفاء تحقق فى سبب غير متوقع

حرائق لوس أنجلوس تلتهم المدينة، خسائر بـ150 مليار دولار وآلاف المشردين

منوعات

المزيد

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

المزيد
الجريدة الرسمية