السبت 11 يناير 2025
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رياضة

أنشيلوتي: الأداء وحده لا يكفي لحسم نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أكد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت أن نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة مباراة "لا يمكن توقع نتيجتها"، لكنه أبدى قناعته بأن الفريق سيؤدي بشكل "جيد، بل جيد جدًا".

أنشيلوتي يتحدث عن السوبر الاسباني 

تحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في ملعب الملك عبد الله حيث يلعب السوبر الإسباني، وقال المدرب الإيطالي "نصل في وضعية جيدة وكلنا أمل ورغبة في الفوز، على الرغم من الصعوبات، نلعب بثقة دائمًا في مباريات النهائي".


وبخصوص المباراة، أوضح: "برشلونة هو المنافس التاريخي لريال مدريد، لا يمكن توقع النتيجة عندما تلعب ضده، حتى وإن تجهز المرء لها من وجهة نظر استراتيجية".

وأضاف أنشيلوتي: "نعرف جيدًا ما يجب علينا فعله لتقليل الخطر، لكن النتيجة عبارة عن مجموع أشياء كثيرة. ما يمكننا السيطرة عليه هو أداؤنا أثناء المباراة. أنا مقتنع بأننا سنقدم أداءً جيدًا، بل جيد جدًا، مع أن هذا لا يحسم النتائج بنسبة 100%".

ويرى مدرب ريال مدريد أن مباراة السوبر الإسباني بمثل هذه الخصائص تبرز فيها "الجودة"، و"اللعب الفردي، على اللعب الجماعي، وخصوصًا في الدفاع". 

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