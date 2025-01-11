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رياضة

كلاسيكو الأرض، مدرب برشلونة: مواجهة ريال مدريد صعبة ونهائي السوبر مختلف

فليك
فليك

تحدث هانزي فليك، مدرب ‎برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض المقرر لها غدا الأحد.

مدري برشلونة يتحدث عن الكلاسيكو 

وقال فليك في تصريحاته: لا أنظر للإحصاءات، وغدًا نهائي بطولة السوبر الإسباني، ونسعى إلى تحقيقه للجماهير الكبيرة لفريق برشلونة

واضاف:  في بداية الموسم كانت هناك الكثير من الإشاعات في برشلونة وكان لدينا العديد من الإصابات، واللاعب أراوخو ممتاز ولديه ما يضيفه للفريق

وتابع: لعبنا في بداية الموسم ضد ريال مدريد وظهرنا بشكل مميز، ويجب أن نظهر بنفس المستوى في لقاء الغد في السوبر الإسباني.

وواصل: يجب أن نعمل بشكل كبير وبالنسبة لنا يعد موسما رائعا، لم نحصل على النقاط التي نطمح لها في الدوري.

وختم: نحن نواصل ونعمل مثل ما شاهدتم كيف ظهر الفريق أمام بلباو، ويجب علينا العمل كفريق واحد.

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