السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديربي مغربي من نوع خاص في دوري أبطال أفريقيا بين الجيش الملكي والرجاء

الرجاء والجيش
الرجاء والجيش

يلتقي اليوم السبت، الرجاء الرياضي مع مواطنه الجيش الملكي في كلاسيكو مغربي من نوع خاص  ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الجيش الملكي ضد الرجاء 

 على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، يسعى فريق الجيش الملكي لضمان التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بينما يطمح الرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور ذاته.

ويكفي الفريق العسكري، الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، التعادل من أجل ضمان التأهل للدور الثاني، دون انتظار نتيجة مباراة الجولة الأخيرة، حين يشد الرحال صوب جنوب أفريقيا لمواجهة ماميلودي صنداونز، صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وكان رفاق القائد ربيع حريمات، قد قطعوا شوطًا هامًا لبلوغ الدور الثاني من المنافسة،عندما انتزعوا الفوز في الجولة الماضية على حساب مانيما الكونغولي،الذي يقبع في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

وحقق الجيش الملكي فوزين على كل من الرجاء الرياضي ومانيما، كما تعادل في مناسبتين مع كل من الفريق الكونغولي ومامليودي صنداونز، ويملك فارق أربعة أهداف وسجلٍ خالٍ من الهزائم.

أما الرجاء الرياضي، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فلا خيار أمامه من أجل الحفاظ على حظوظه كاملة لتجاوز دور المجموعات سوى الفوز على "العساكر"، ليضرب عصفورين بحجر واحد، الاقتراب من الصدارة ورد ثأر هزيمة مباراة الذهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الملكي ضد الرجاء الجيش الملكي الرجاء الرياضي دوري أبطال أفريقيا فريق الجيش الملكي

مواد متعلقة

بعد 12 عاما، ديفيد مويس يعود لتدريب إيفرتون

الاتفاق تم، خطوة واحدة تفصل مرموش عن الانضمام إلى مانشستر سيتي

جولة حاسمة للأندية العربية بدوري أبطال إفريقيا.. الأهلي في مهمة خاصة بأبيدجان.. بيراميدز يبحث عن التأهل مع الترجي.. والجيش الملكي يترقب

موعد مباراة أهلي جدة مع الشباب في الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

أسعار عمرة رمضان 2025

تحتوي على بكتيريا قاتلة، هيئة الغذاء السعودية تحذر من لحوم إماراتية

طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: امتحان العربي سهل والتابلت مفتحش مع بعض الطلاب (فيديو)

توفي في حادث مروري أليم، حكاية الشاب إسماعيل أبو حمدة "شهيد لقمة العيش"

مدبولي يتفقد اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة

حرائق لوس أنجلوس، أجهزة الإطفاء تحقق فى سبب غير متوقع

أول رد من الأطباء بشأن عقوبة الغرامة في القضايا المهنية

منوعات

المزيد

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

تفسير حلم الشعور بالبرد في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية