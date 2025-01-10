جولة حاسمة للأندية العربية بدوري أبطال إفريقيا.. الأهلي في مهمة خاصة بأبيدجان.. بيراميدز يبحث عن التأهل مع الترجي.. والجيش الملكي يترقب

تبحث 7 فرق عربية عن مكان وسط 7 مقاعد متبقية بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم الهلال السوداني بطاقة التأهل الوحيدة للأدوار الإقصائية.

المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة الأولى

وحصد الهلال 10 نقاط بعد فوزه في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة ويخوض مباراتيه أمام يانج أفريكانز ومازيمبي بغرض الحفاظ على الصدارة فقط.

ويتنافس فريقا مولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني بخمس نقاط، ويانج أفريكانز الثالث بأربع نقاط، ومازيمبي، متذيل الترتيب بنقطتين، علي بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، حيث يستضيف المولودية نظيره مازيمبي في مواجهة صعبة علي الطرفين، خاصة أنها في مرحلة خطأ اللاعودة، بمعنى أن من يخسر حاليا لن يعود مجددا.



وإذا ما حقق المولودية، الفائز باللقب عام 1976، الفوز فإنه سيكون في مواجهة أكثر صعوبة في الجولة الأخيرة من تلك المجموعة، التي أشعل فيها الهلال النار لخطفه الصدارة، حيث سيخرج بطل الجزائر ليحل ضيفًا علي يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة.

الجيش الملكي يترقب في المجموعة الثانية رفقة صن داونز

وفي المجموعة الثانية، سيكون الديربي المغربي هو كلمة السر في حل اللغز، حيث يلتقي الجيش الملكي مع الرجاء، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، بينما يخرج صن داونز لملاقاة مضيفه مانيما.



ويحتاج الجيش الملكي لتحقيق الفوز في الديربي ليضمن بطاقة التأهل مباشرة لمرحلة خروج المغلوب، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة بثماني نقاط، يليه صن داونز بخمس نقاط ثم الرجاء ثالثًا بأربع نقاط، وأخيرًا مانيما بثلاث نقاط.

وحال فوز الجيش الملكي وصن داونز، اللذين توجا بالبطولة عامي 1985 و2016 على الترتيب، فإنهما سيتأهلان مباشرة عن تلك المجموعة ويتأجل فقط الترتيب النهائي في الجولة الأخيرة.

الأهلي في مهمة خاصة

ويتطلع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا، لحسم صعوده الذي تأخر وتعقد بسبب خسارته في الجولة الماضية أمام ضيفه شباب بلوزداد بهدف نظيف.



ويحل نادي القرن في أفريقيا ضيفًا علي إستاد أبيدجان، في الوقت الذي يستضيف أورلاندو بايرتس، الذي حمل كأس البطولة عام 1995، نظيره شباب بلوزداد.



وحال فوز الأهلي وأورلاندو في تلك الجولة فإنهما سيتأهلان سويًا عن تلك المجموعة، وتبقي مواجهتهما التي ستقام بالقاهرة في الجولة الأخيرة لترتيب المراكز فقط.



ويتصدر أورلاندو جدول ترتيب المجموعة بثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بست نقاط، ويقبع ستاد أبيدجان، الذي توج باللقب عام 1966، في مؤخرة الترتيب بست نقاط.

بيراميدز والترجي يبحثان عن العبور

وينطبق نفس الحال أيضًا على المجموعة الرابعة، حيث يرغب الترجي وبيراميدز في فض الاشتباك ليصعدا سويًا لدور الثمانية، حال فوزهما في الجولة الخامسة.

ويخرج الترجي، الذي فاز باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، لملاقاة مضيفه دجوليبا، في حين يلعب بيراميدز مع مضيفه ساجرادا.



ويتربع الترجي على القمة برصيد 7 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام بيراميدز، صاحب المركز الثاني، والمتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يحتل ساجرادا المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل دجوليبا الترتيب بنقطتين.

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