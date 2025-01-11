وزير السياحة يكشف مواعيد العمل الرسمية للمتحف المصري الكبير

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير والذي يعد أول اجتماع للمجلس بعد تعيين أول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف، والذي عقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

وقدم وزير السياحة والآثار التهنئة للدكتور أحمد غنيم على توليه منصب أًول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف، كما وجه جزيل الشكر والتقدير للواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة على مجهوداته العظيمة التي بذلها ولا يزال يبذلها من خلال استمراره في تقديم الدعم في هذا المشروع الضخم، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في كافة ما يضطلعون به من مهام.

ومن جانبه، قام الدكتور أحمد غنيم باستهلال حديثه باستعراض أعداد الزائرين والسائحين المصريين والأجانب للمتحف بشكل شهري وإجمالي إيرادات المتحف وخاصة مع التشغيل التجريبي الذي تشهده القاعات الرئيسية للمتحف حاليًا والذي بدأ في 16 أكتوبر الماضي، حيث شهدت هذه الأعداد توافدًا كبيرًا من هؤلاء الزائرين.

المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير

كما تم خلال الاجتماع مناقشة والتأكد من سير وانتظام التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية بالمتحف بشكل جيد وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها ولا سيما في أوقات الذروة والاجازات الرسمية بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة متحفية سياحية متميزة للزائرين بالمتحف.

وشهد الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، حيث تم الانتهاء من أعمال عدد من المناطق وجاري استلامها وهي متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، وتم استعراض ومناقشة كل من اللوائح التنظيمية للمتحف، ومقترح الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، حيث تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات اللازمة والتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإجرائها بما يساهم في اعتماد الهيكل بصورة أكثر فعالية وكفاءة.

الموافقة علي مواعيد الفتح الرسمية للمتحف المصري الكبير

كما تناول الاجتماع مناقشة والموافقة على أيام ومواعيد الفتح الرسمية لـالمتحف المصري الكبير وخاصة مع التشغيل التجريبي الحالي للقاعات الرئيسية به، حيث سيتم البدء في تطبيقها بدءًا من شهر فبراير القادم.

وتم أيضًا مناقشة واعتماد قائمة الاعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف، وكذلك الموافقة على قبول طلبات الزيارات الخاصة لمركز ترميم وحفظ الآثار والخيمة الخاصة بمراكب خوفو، وذلك للزائرين الراغبين في ذلك.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي السابق لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنصب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير، لمدة عام.

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