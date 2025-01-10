وزير الأوقاف يترأس قافلة دعوية وتنموية إلى أهالي حلايب وشلاتين.. الأزهري يوجه رسائل مهمة للمصريين.. ويصلي على أرض جبل علبة.. وتوجيه خاص بشأن كتاتيب المنطقة

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قيادات الدعوة وشيوخ القبائل بحلايب وشلاتين، بحضور الأستاذ كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر - نائبًا عن السيد المحافظ؛ واللواء طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب؛ واللواء محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين؛ والعميد محمد الحوتي، مسئول شئون القبائل؛ والنائب علي نور، نائب مجلس النواب عن المحافظة

زيارة وزير الأوقاف إلى حلايب وشلاتين

وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن هذا اليوم عزيز على قلب كل مصري، حيث هذه البقعة الطاهرة العزيزة من أرض الوطن حلايب، وأبو رماد، وشلاتين، وشيوخها وعواقلها وقبائلها وقياداتها ورموزها وأبنائها جميعًا.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن أهالي حلايب وشلاتين

ونقل وزير الأوقاف إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجَّه أن تكون الزيارة مصحوبة بقافلة دعوية، وأضاف: "وقد زرنا مسجد الروضة بسيناء الغالية، واليوم بحلايب، وقريبًا ببقعة أخرى غالية من بقاع الوطن ننشر من خلالها رسالة للمائة مليون إنسان مصري في كل بقاع مصر”.

ووجه الوزير رسالة إلى كل مصري: وطنك معك، وفي ظهرك، يرعاك ويقويك، ويتقوى بك، فنحن بفضل الله أسرة مصرية واحدة وإن تباعدت قراها، إلا أنها أسرة مصرية واحدة على قلب رجل واحد، فالوطن رحم جامع لكل أبنائه، وبفضل تماسكنا تظل راية وطننا عالية منصورة مرفوعة الرأس.

وعبر عن خالص تحياته لكل أبناء مصر الوطن الغالي، ومهنئًا الجميع بالعام الجديد، وبشهر رجب الأصب الأصم، سائلًا الله -تبارك وتعالى- أن يديم السعادة والأمان والحفظ على بلدنا الحبيب.

وصية خاصة من وزير الأوقاف إلى أبناء الوطن

كما وجه وصيته إلى أبناء مؤسسات الوطن كافة، وإلى مديرية أوقاف البحر الأحمر بكل مدنها وقراها وجميع نواحيها والعاملين بها بصفة خاصة، أن ينطلقوا إلى جميع أبناء الوطن محملين بالعلم والهدى والنور، وجمع شمل الناس والربط على قلوبهم، ونشر حسن الخلق وبر الوطن، واحترام الكبير ورعاية الصغير وإكرام المرأة.

ووجه وزير الأوقاف نصيحة إلى كل أبناء الأزهر الشريف أن يأخذوا على عاتقهم أن لا يدعوا بيتًا إلا ويجلسوا إلى الناس لنشر معاني البر والخير والهدى والنور وتعظيم شعائر الله وكمال البر والوفاء والانتماء الى هذا الوطن.

واختتم سيادته اللقاء بتحية إجلال وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ونقابة السادة الأشراف ونقابة الطرق الصوفية، ومن جميع مؤسسات الوطن إلى كل أبناء حلايب وشلاتين وما جاوراها، وإلى كل أبناء الوطن.

وزير الأوقاف يلتقي أبناء الوطن الكرام في جبل علبة في حلايب ويصلي معهم العصر

كما توجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع بعض وجهاء حلايب وأطفالها إلى منطقة جبل علبة حيث التقى أهلها الكرام بين أجوائها الخلابة وطبيعتها المبهرة، مع معايشة جوانبَ من الحياة الطبيعية التي يحياها المواطنون المصريون في تلك البقعة الغالية من أرض مصر. وشارك في الجولة عدد من القيادات السياسية والدعوية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب عدد من أطفال المنطقة..

وفي أجواء سادتها معاني التراحم والتواضع والمحبة، أقام وزير الأوقاف صلاة العصر مع مرافقيه في الخلاء، ثم جلس الجميع على الأرض الطاهرة لتجاذب أطراف الحديث وشرب القهوة، فيما أعرب الوزير عن سعادته بهذا التجمع المبارك، مؤكدًا اهتمام الوطن بكل أبنائه وكل شبر من الأرض مهما تباعد المسافات.

كما شهدت الجلسة الودية تبادل الآراء والأفكار حول القضايا الدينية والاجتماعية التي تهم المنطقة، ما أضفى على اللقاء طابعًا خاصًّا من الألفة والروح الإيجابية. كذلك عرض الوزير عددًا من المفاهيم والقيم الأصيلة التي جاء بها الإسلام وترسخت في مصر منذ القدم، كالتعاون والتكافل وحب الوطن.

وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية، وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بالزيارة التي أثلجت صدورهم وأثبتت استمرار اهتمام الدولة ومؤسساتها بهم، وعدم ادخار الجهد في تلبية احتياجاتهم.

وزير الأوقاف يشهد أداء الاطفال والناشئة من أطفال حلايب لمراسم حفظهم للقران الكريم

وفي إطار جولته بمدينة حلايب، شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أداء الاطفال والناشئة من أطفال حلايب لمراسم حفظهم للقران الكريم في الخلاوي والكتاتيب التي يشرف عليها الشريف جعفر الصادق، المشرف على الخلاوي والكتاتيب في حلايب ونواحيها؛ وذلك ضمن فعاليات مبادرة إحياء الكتاتيب التي أطلقها وزير الأوقاف على مستوى الجمهورية.

كما أصدر الوزير توجيهاته إلى الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، بالإشراف والمتابعة والرعاية لكل الخلاوي والكتاتيب في البحر الأحمر عمومًا وحلايب والشلاتين وأبو رماد خصوصًا، لأن الكتاتيب تمثل حصنًا يحمي الناشئة من أخطار التطرف بكل أشكاله، ويصون الهوية، ويغرس حب الوطن والانتماء إليه والقيم النبيلة في نفوس روّاده، ويعلمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب؛ خصوصًا أن الخلاوي والكتاتيب تمثل تقليدًا عريقا في تلك البقاع الغالية من أرض مصر.

في تقليد تراثي جميل.. مشايخ حلايب يهدون وزير الأوقاف "السيف والعصا"

وفي لفتة مؤثرة وتكريم استثنائي من أهالي حلايب، أهدى الشيخ علي حسن هدل؛ شيخ مشايخ حلايب، إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، "السيف" الذي يمثل إهداؤه تقليدًا تراثيًا عتيقًا ومتوارثًا لدى أهالي حلايب الكرام؛ تعبيرًا عن التقدير البالغ لضيفهم الذي يقلدونه السيف.

وفي لفتة أخرى معبرة عن التقدير والاحترام، أهدى الشيخ سليمان أبو كرار، شيخ قبيلة العلياب، "العصا" إلى الوزير، إذ تمثل العصا رمزًا عريقًا في حياة البادية للاعتماد عليها، كونها تعد رمزًا للقضاء والفصل بين الناس في الخصومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.