السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توافد طلاب أولى ثانوي بالإسكندرية لأداء امتحان مادة اللغة العربية

توافد طلاب أولى ثانوي
توافد طلاب أولى ثانوي بالإسكندرية لأداء الامتحان

 توافد طلاب وطالبات أولى ثانوى بمحافظة الإسكندرية اليوم، على مدرسة مجمع مدارس عبد السلام المحجوب بمنطقة سموحة لتأدية امتحان مادة اللغة العربية تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

أسعار عمرة رمضان 2025

الدرهم الإماراتى وصل كام فى البنوك المصرية النهاردة؟ (آخر تحديث )

 وحرص الطلاب امام بوابات المدرسة على مراجعة المادة والتجمع برفقة بعض أولياء الأمور وسط تواجد مسئولى المدرسة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

 أكد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات اليوم 648183 طالبًا بالتعليم العام والفن.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

 

 وقام ( أبوزيد) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمحافظة الاسكندرية مديرية التربية والتعليم الفصل الدراسي الاول الفريق أحمد خالد حسن

مواد متعلقة

تحتوي على بكتيريا قاتلة، هيئة الغذاء السعودية تحذر من لحوم إماراتية

الدرهم الإماراتى وصل كام فى البنوك المصرية النهاردة؟ (آخر تحديث )

حزب الجبهة الوطنية في عيون السياسيين.. منير فخري عبد النور: الديمقراطية تأتي من الشارع.. أبو هميلة: يضيف زخمًا للحياة السياسية.. رئيس «النور»: يعمل على تنشيط الحياة الحزبية

ads

الأكثر قراءة

أسعار عمرة رمضان 2025

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

تحتوي على بكتيريا قاتلة، هيئة الغذاء السعودية تحذر من لحوم إماراتية

طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: امتحان العربي سهل والتابلت مفتحش مع بعض الطلاب (فيديو)

توفي في حادث مروري أليم، حكاية الشاب إسماعيل أبو حمدة "شهيد لقمة العيش"

أول رد من الأطباء بشأن عقوبة الغرامة في القضايا المهنية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت في البنك المركزي

سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 11 يناير 2025

منوعات

المزيد

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

تفسير حلم الشعور بالبرد في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية