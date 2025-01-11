السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

الحصاد الأسبوعي لـ التعليم العالي، افتتاح مشروعات جديدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

حصاد التعليم العالي والبحث العلمي، دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار  

وفي هذا الإطار أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تقريرًا  يستعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شهدها الأسبوع الماضي، وشملت هذه الأنشطة اجتماعات، ومؤتمرات، وافتتاح مشروعات جديدة تهدف إلى تطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للعام 2025.

 وخلال الاجتماع أكد الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار باعتباره العنصر الرئيسي في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن خطة عمل الوزارة تركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية من خلال تفعيل دور الأقاليم الجغرافية السبع، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو، الألكسو، الإيسيسكو)، بالدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بحضور وفد من مكتب المنظمة الإقليمي.

وناقش الاجتماع التعاون في تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة والتعاون في الأحداث الهامة التي تنظمها المنظمة خلال العام القادم 2025، من بينها البرنامج الدولي "ذاكرة العالم" الذي يمثل أهمية كبيرة للحفاظ على التراث الوثائقي العالمي وضمان وصوله للأجيال القادمة، وكذلك التعاون في هاكاثون "المياه والطاقة والغذاء" الذي يهدف لجمع الخبراء في هذه التخصصات الحيوية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه هذه المجالات التي باتت تشكل أهمية كبيرة للعالم اليوم، كما تم التعاون مع المنظمة في برامج حماية "التراث المائي"، كجزء من التراث الثقافي والطبيعي.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لموسم الحج للعام الجاري 2025م / 1446هـ، من منسوبي الوزارة من  أعضاء هيئة التدريس والإداريين على مستوى كافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة.

عقدت لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية التابع للمركز القومي للبحوث ورشة عمل تحت عنوان "منتجات قابلة للتطبيق الصناعي"،  تهدف  إلى تقليص الفجوة بين البحث العلمي والصناعة من خلال تسليط الضوء على مجموعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي التي تم تطويرها داخل المعهد، بهدف إيجاد بديل وطنى لتلك المنتجات المستوردة، واستكشاف خامات محلية جديدة يمكنها تعزيز الصناعات الوطنية المختلفة.

استضافت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة)، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس.

 وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفوج الأول من المشروع بتدريب عدد  ١٢٠ معلمًا من معلمي القاهرة الكبرى، فضلًا عن  بدء المجموعة الثانية بتدريب ١٨٠ معلمًا، وكذا خطة العمل للمجموعة الثالثة، التي سوف تشهد تدريب ٣٠٠ معلم، وبهذا يكون الفوج الأول اكتمل بعدد ٦٠٠ معلم؛  كما  تم التوافق علي الفوج الثاني الذى سوف يتم فيه تدريب ٦٩٠ متدربًا خلال عام ٢٠٢٥، كما سيتم تدريب ٧١٠ معلمين خلال عام ٢٠٢٦.

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