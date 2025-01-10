الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

المجلس الأعلى للجامعات يستقبل رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

استقبل مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد عطا الله، رئيس رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، في لقاء تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين العلماء المصريين بالخارج والمجلس الأعلى للجامعات، تمحور اللقاء حول مجالات تبادل الخبرات والبحث العلمي والتدريب والبرامج المشتركة التي يمكن تنفيذها لتعزيز التعاون بين الجانبين.


وأعرب  مصطفى رفعت عن اهتمام المجلس الأعلى للجامعات بتوطيد العلاقات مع العلماء المصريين في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أهمية توفير كافة التسهيلات والدعم لهم لتخطي التحديات التي قد تواجههم. وأكد على أهمية تشجيعهم على المساهمة في مجالات تخصصاتهم في مصر، وتعزيز تبادل الخبرات مع نظرائهم في الداخل.


من جانبه أعرب الدكتور محمد عطا الله عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن علماء مصر بالخارج مستعدون تمامًا للمساهمة بخبراتهم في جهود التنمية والتحديث في مصر، لاسيما في مجالات التعليم، الصناعة، الصحة، الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.

كما أشار الدكتور عطا الله إلى أن الرابطة نظمت مؤتمرها السنوي في عامي 2008 و2010 بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وسبق أن شهدت نجاحًا كبيرًا في تعزيز التواصل بين العلماء المصريين في الخارج ووطنهم الأم.

جدير بالذكر أن مصطفى رفعت قد شارك في المؤتمر السنوي الحادي والخمسين لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة في 22 ديسمبر 2024، نيابة عن الدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. حيث نقل  تحيات وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى كلمة الافتتاح. 

وأشاد بأهمية المؤتمر في تحقيق أهدافه التي تتوافق مع ما تسعى إليه وزارة االتعليم العالى والبحث العلمى لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم، والإستفادة بما لديهم من خبرات وكفاءات ومعرفة في دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تعتمد على العلم والتعليم والبحث العلمي كأساس لبناء الإنسان، وبناء المؤسسات والمشروعات وفق أحدث العلوم الرقمية الحديثة.


يذكر أن " رابطة علماء مصر في الخارج" أُنشئت قبل أكثر من نصف قرن وتضم أبرز رموز العلماء المصريين في الجامعات ومراكز البحوث والصناعات في كل من أمريكا وكندا، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور / محمد عطا الله، وتعقد الرابطة اجتماعًا سنويًا في مصر بهدف العمل على دعم جهود الدولة خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي.

 

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