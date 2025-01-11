السبت 11 يناير 2025
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وكيل التعليم بسوهاج يتابع سير امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسوهاج

 انطلقت اليوم السبت أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على مستوى محافظة سوهاج، والذى يؤدى خلالها مليون و١٤٠ ألف طالب وطالبة  بمختلف المراحل التعليمية امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية، واطمأن خلالها على تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات ومنها الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لكل مرحلة تعليمية. 

 

تعليم سوهاج يتابع امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل
 وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج قد انتهت  من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل والتى بدأت اليوم السبت وتنتهى الخميس الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٥، ويؤديها  قرابة  ٥٠٠  ألف طالب وطالبة بصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف  الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي موزعين على ١٠٧١ مدرسة، و٢٣٤ ألف طالب وطالبة بصفوف النقل بالمرحلة الاعدادية موزعين على  ٦٢٩ مدرسة  على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى ٧٢ ألف طالب وطالبة بالصف الأول والثاني الثانوى العام موزعين  على ١٤٧ مدرسة على مستوى المحافظة يؤدون الامتحانات فى المواد الأساسية ورقى والكترونى.

81 ألفا 362 طالبا يودون امتحانات النقل فى التعليم الفنى والدبلومات 

 وفى ذات السياق يواصل طلاب وطالبات صفوف النقل لدبلومات المدارس الثانوية الفنية صناعى - زراعى - تجارى - فندقى بنظام الثلاث سنوات البالغ عددهم (٨١٣٦٢ )، وطلاب مدارس الدبلومات الثانويه الفنيه  نظام الخمس سنوات والبالغ عددهم ١٤١٦ موزعين على ٦٧ مدرسة على مستوى المحافظة، أداء الامتحانات النظرية فى المواد الدراسيه المختلفة  التى بدأت يوم الخميس ١/٩ حتى  ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

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