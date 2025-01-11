السبت 11 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس سيدة في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس سيدة، مما تسبب فى إصابتها التى أودت بحياتها بمدينة نصر 15 يوما علي ذمة التحقيق.

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص فى مدينة نصر 
تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجار العرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح مدينة نصر دهس سيدة قسم شرطة ثالث مدينة نصر النيابة العامة

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