خبير استراتيجي يكشف الهدف من نشر الخرائط الإسرائيلية المزعومة

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، عن المغزى الكامن وراء نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلية لخرائط عبر منصات رسمية، زعمت من خلالها أنها خرائط تاريخية لإسرائيل، وهي تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى مساحات من الأردن ولبنان وسوريا.

وأوضح فهمي أن الخريطة الأخيرة التي تم نشرها تحمل في طياتها دلالة قوية على "إسرائيل الكبرى"، والتي تمتد لتشمل مناطق من مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق، وأشار إلى أن هذه الخرائط تتماشى مع مخطط 2050 الذي يتبناه البعض في إسرائيل، ويهدف إلى توسيع حدود الدولة الإسرائيلية.

وأكد فهمي لـ فيتو أن فكرة توسيع مساحة اسرائيل ليست جديدة، حيث دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيدها سلفه دونالد ترامب، وأضاف أن مساحة إسرائيل كانت محدودة منذ عام 1967 ولم تحتل أراضٍ جديدة بعد تلك الفترة، إلا أن إسرائيل تدخلت في الجولان واحتلت 245 كيلومترًا من عمق لبنان، مما جعلها تقترب من العاصمة بيروت، بالإضافة إلى احتلالها لمزارع شبعا وسعيها المستمر للسيطرة على أراضي الباقورة والعمرو، وهي أراضٍ على الحدود الأردنية الإسرائيلية.

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن هذه الخرائط تعكس توجهات الاستيطان الاسرائيلى وفقًا للمشروع الصهيوني الذي يسعى إلى إقامة "إسرائيل الكبرى"، وأكد أن هذا المخطط الكبير يتطلب التعامل الجاد والمركّز من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي، حيث أن عدم التصدي له قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وأشار إلى أنه رغم تأكيدات البعض بأن إسرائيل قد تعمل ضمن أطر معينة وفقًا للقرار 181 الصادر في عام 1947 بشأن إقامة دولتين، إلا أن الواقع يشير إلى أن إسرائيل تسعى لتغيير المعادلة لصالحها، وقال: "ما تقوم به إسرائيل يهدف إلى التأثير على الرأي العام العربي والعالمي بشكل عام، من خلال تقديم هذه الخرائط كأداة لتغيير الواقع السياسي على الأرض."

وشدد الدكتور طارق فهمي على ضرورة أن يكون هناك تحرك فاعل وجاد على المستويات الرسمية والشعبية لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي المستمر، لضمان الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

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