استشهاد مصور صحفي في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط غزة

استشهد المصور الصحفي سائد نبهان، اليوم الجمعة، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 203 منذ بدء حرب الإبادة على غزة بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي الشهيد سائد صبري نبهان والذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة الغد".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين".

إدانة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين

ودعا "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما حمل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية".

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

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