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رياضة

بشير التابعي: كولر قالب وشه على مجلس الخطيب وسبب إنساني وراء التعاقد مع عمر الساعي

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني لفريق الأهلي،فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج إلى التعاقد مع 7 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "كولر يرفض الجلوس مع لجنة التخطيط والإدارة ويرسل وكيله بدلًا منه لعرض طلباته".


وتابع: "الأهلي يحتاج 7 صفقات، في يناير، وأداء الأهلي منذ 7 شهور متراجع  ولم يحدث أي تدخل من قبل الإدارة مع الجهاز الفني".


وأكمل: "مارسيل كولر، قالب وشه على الإدارة بسبب تعيين محمد رمضان، بعد بداية الموسم، بعد اتفاقه على تولي سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة".

 

سبب تعاقد الأهلي مع عمر الساعي 

وواصل: "الأهلي تعاقد مع عمر الساعي، مقابل 50 مليون جنيه، من أجل مساعدة الإسماعيلي وتحسين العلاقات مع النادي".

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بشير التابعي عمر الساعي الاسماعيلي نادي الزمالك النادي الأهلي

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