السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيرادات الجمعة، "المستريحة" ليلى علوي في المركز الأخير بهذا الرقم

ليلي علوي
ليلي علوي

 يعرض في دور العرض السينمائي حاليا فيلم المستريحة،  التي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي.


إيرادات فيلم المستريحة 

 وحقق فيلم المستريحة للفنانة ليلى علوي إيرادات بلغت 64.572 ألف جنيه فقط أمس الجمعة، ليتبوأ المركز الأخير في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

 

فيلم المستريحة 

 وتقدم ليلى علوي في الفيلم دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

 

أبطال فيلم المستريحة 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستريحة ليلي علوي إرادات فيلم المستريحة اخبار الفن بيومي فؤاد

مواد متعلقة

ليلى علوي ترد على انتقاد مشاركتها مع بيومي فؤاد في فيلم “المستريحة”

فيلم المستريحة لـ ليلي علوي يحقق 87 ألف جنيه أمس

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الرياضة تحقق في تعيين رئيس اتحاد الجمباز لنجله باللجنة الفنية للأيروبيك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي

القبض على قاتل صديقه بالمعهد التكنولوجي داخل كباريه في الهرم

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

المزيد

انفوجراف

خسائر نجوم هوليوود بسبب حرائق كاليفورنيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

المزيد
الجريدة الرسمية