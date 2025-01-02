انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم

تستعد دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، لاستقبال عرض فيلم “المستريحة” بطولة النجمة ليلى علوي، وذلك بعدما تم طرح الفيلم بالسينمات المصرية 31 ديسمبر الماضي.

فيلم المستريحة

وتقدم ليلى علوي في الفيلم دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

وتدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي وتمثل فيه ليلى علوي شخصية زعيمة عصابة.

أبطال فيلم المستريحة

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

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